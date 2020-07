Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Weidezaungeräte im Visier von Dieben

Rüsselsheim (ots)

Insgesamt drei Weidezaungeräte wurden in der Zeit zwischen dem 1. und dem 22. Juni 2020 in der Feldgemarkung im Bereich "Bischofsheimer Weg" gestohlen. Die Geräte wurde von einer Hegegemeinschaft an einem umzäunten Maisacker angebracht. Die Einzäunung soll Wildschäden durch Schwarzwild verhindern.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

