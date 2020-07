Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in eine Schule in der Bessunger Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 20 Uhr am Mittwochabend (01.07.) und 7.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Anwesen ein und durchsuchten mindestens drei Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie bei ihrem Beutezug Elektronikgeräte. Der genaue Umfang steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

