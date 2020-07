Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 01.07.2020, im Zeitraum von 12.00 bis 13.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Heppenheim ein geparkter Pkw beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ausparken seines Fahrzeugs den anderen Pkw übersehen und war dagegen gefahren. Der Schaden am Heck des geparkten Pkw wird auf etwa 1200,- EUR geschätzt.

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter Tel.-Nr.: 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstr. 21

64646 Heppenheim

Telefon: 06252 / 7060

SB. Prinz, POK

i. A. Hohmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell