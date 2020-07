Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Silberfarbener Kleinwagen angefahren

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Griesheim (ots)

Ein silberfarbener Suzuki Swift wurde am Mittwoch (1.7.) zwischen 9.50 Uhr und 10.25 Uhr von einem Fahrzeug angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Schaden am hinteren Kotflügel ist etwa 800 Euro hoch. Die Polizei sucht nach der Unfallflucht den verantwortlichen Fahrer, wie auch Zeugen, die Hinweise geben können.

Bevor der Schaden aufgefallen ist, war das Auto im Griesheimer Stadtgebiet unterwegs. Der Suzuki stoppte in der Wilhelm-Leuschner-Straße am dortigen Ärztehaus sowie auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Feldstraße.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeidienststelle in Griesheim melden. Telefon: 06155/ 83850.

