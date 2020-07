Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Holzhütte im Kletterpark aufgebrochen

Viernheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (1.7.), gegen 0.50 Uhr, haben Kriminelle im Kletterpark "Am Kirschenweg" eine Hütte aufgebrochen und verschiedene Arbeitsgeräte sowie Werkzeug gestohlen. Für die Tat wurde mehrfach ein Aufbruchswerkzeug angesetzt, um die Metalltür aufbrechen zu können. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter eine Schubkarre des Kletterparks, um das Diebesgut wegzuschaffen. Nach erster Bestandsaufnahme ist durch den Einbruchsdiebstahl ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden.

Die Polizei in Viernheim sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Telefon: 06204 / 93770.

