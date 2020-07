Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Rohbau im Visier von Kriminellen

Stockstadt (ots)

Ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in der Otto-Hahn-Straße geriet in der Zeit zwischen Montagnachmittag (29.06.) und Dienstagmorgen (30.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend rund 80 Meter Installationskabel, eine Bohrmaschine und einen Akku-Schrauber mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1500 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell