Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Aus Rohbau Werkzeug und Maschinen gestohlen

Viernheim (ots)

In der Bertholdus-Pfenningh-Straße sind Diebe in einen Rohbau eingestiegen, um Werkzeug und Maschinen im Gesamtwert von über 19.600 Euro zu stehlen. Nachdem die Bauarbeiten am Dienstagabend (30.6.) gegen 18.30 Uhr beendet waren, nutzten Kriminelle die Gelegenheit und kletterten über das Außengerüst auf das Dach des Rohbaus. Im Inneren des Hauses schwärmten die Täter aus und sammelten das Werkzeug und die Baumaschinen ein. Die Baustelle verließen sie über die Eingangstür. Die Tatzeit liegt bis zum Mittwochmorgen (1.7.), 6.50 Uhr zurück.

Hinweise zu dem Diebstahl werden von den Ermittlern (DEG) der Polizei in Viernheim entgegengenommen. Telefon: 06204 / 93770

