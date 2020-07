Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Pedelec bei Kellereinbruch entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in einen Kellerverschlag in der Heinheimer Straße ein Pedelec entwendet. In der Zeit von 19 Uhr am Montagabend (29.06.) bis 17.45 Uhr am folgenden Tag drangen Kriminelle durch ein vermutlich offenes Garagentor in die Tiefgarage des Anwesens ein. Hier verschafften sie sich schließlich Zutritt zu den Kellerverschlägen. Einen davon brachen sie nach derzeitigen Erkenntnissen auf und entwendeten daraus ein Pedelec der Marke Specialized im Wert von rund 1.000 Euro. Mit der Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise in diesem Fall nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

