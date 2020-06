Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2020, kam es zwischen 08:10 und 09:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Venice Beach in der Weiherhausstraße in Heppenheim. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten PKW Mercedes Benz in Weiß; es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Der Schaden befindet sich hinten rechts.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

