POL-DA: Darmstadt: Gestohlenes Mountainbike als Kleinanzeige im Internet angeboten

Darmstadt (ots)

Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger muss sich nach seiner Festnahme am vergangenen Donnerstag (25.06.) wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Eigentümerin eines gestohlenen Mountainbikes, das zwischen Dienstag und Mittwoch in der Büdinger Straße entwendet wurde, verständigte telefonisch die Polizei, nachdem sie ihr Fahrrad auf einer Online-Plattform für Kleinanzeigen entdeckt hatte. Mit dem Anbieter des Rades vereinbarte die Frau, angeleitet durch Polizeibeamten, einen Verkaufs- und Übergabetermin. Im Rahmen dessen konnte der 20-jährige Tatverdächtige auf dem gestohlenen Rad in der Nähe des Treffpunktes erkannt und festgenommen werden. Ob er auch für andere, gleichbelagerte Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen der Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City zeigen.

