Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Unbekannte beschädigen Kirchenfenster

Polizei sucht Zeugen

Höchst (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag- (28.06.) bis Montagmorgen (29.06.) insgesamt vier Fensterscheiben der Bleiverglasung an einer Kirche am Kirchberg mit Steinwürfen beschädigt. Zeugen bemerkten die Schäden an dem kürzlich erst renovierten evangelischen Gotteshaus gegen 8 Uhr am Montag. Der Tatzeitraum reicht bis circa 10.15 Uhr am Vortag zurück. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern nehmen die ermittelnden Beamten der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 entgegen.

