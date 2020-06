Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Küken im Herrngarten geklaut?

Darmstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (27.06.), gegen 15.00 Uhr, sollen Unbekannte, nach Angaben von Augenzeugen, am See im Herrngarten ein freilebendes Gänse- oder Entenküken eingefangen und anschließend in einer gelb-roten Kiste mitgenommen haben.

Der Mann und die Frau hätten zuvor längere Zeit am See gelegen. Nach einer kurzen "Jagd" sei es ihnen dann gelungen, das Küken zu packen. Sie verließen den Herrngarten mit der Beute am Ausgang Frankfurter Straße und flüchteten in Richtung Bismarckstraße.

Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Er trug ein rotes T-Shirt und eine helle Hose. Seine Begleiterin ist zirka 40 Jahre alt und war mit einem hellblauen Kleid bekleidet.

Eine Fahndung der Polizei nach den "Kükendieben" verlief ergebnislos. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei und bitten um sachdienliche Hinweise an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3610.

