Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Auseinandersetzung in Shisha-Bar

Raunheim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Shisha-Bar in der Limesstraße wurde die Polizei am Montagabend (29.06.), gegen 20.15 Uhr, gerufen.

Zwei Personen, die sich in der Lokalität befanden, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand von mehreren Unbekannten, die in die Bar kamen, angegriffen. Die beiden 26 und 30 Jahre alten Männer wurden verletzt. Zudem ging bei der Auseinandersetzung auch Inventar zu Bruch.

Die Angreifer flüchteten anschließend mit zwei Fahrzeugen. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

