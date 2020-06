Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Handwerker-Fahrzeug (ERB-AJ 800) entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Michelstadt (ots)

Unbekannte hatten es im Laufe des Wochenendes auf das Fahrzeug eines Handwerkerbetriebs abgesehen. Zwischen 21 Uhr am Freitag (26.06.) und 8.15 Uhr am folgenden Morgen wurde der blaue Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen ERB-AJ 800, der in der Häfnergasse ordnungsgemäß geparkt war, von den Kriminellen entwendet. Da sich in dem Wagen einschlägiges Dachdecker-Werkzeug befand, dürfte die Ausrüstung den Wert des Fahrzeuges in Höhe von rund 3.000 Euro deutlich übersteigen. Die Polizei in Erbach hat Strafanzeige erstattet und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem ist das Auto aufgefallen? Wer hat sonstige Hinweise zum Verbleib & den Tätern? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell