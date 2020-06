Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Softairwaffen aus Geschäft gestohlen/Tatverdächtige kommen nicht weit

Darmstadt (ots)

Zwei Jungen ließen sich am Montagnachmittag (29.06.), gegen 15.00 Uhr, in einem Geschäft am Mathildenplatz vom dortigen Inhaber zwei Softair-Pistole zeigen. Sie flüchteten während des Gespräches plötzlich mit den beiden Waffen aus dem Laden in Richtung Herrngarten.

Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter später zwei 13 und 14 Jahre alte Buben als Tatverdächtige ermitteln. Die beiden entwendeten Softair-Pistolen wurden von der Polizei sichergestellt. Das Duo wurde anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem folgt eine Anzeige wegen Diebstahls.

