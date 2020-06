Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Schwarzer Audi A4 gestohlen (OF-KM 1162)

Babenhausen (ots)

Einen vor dem Haus geparkten schwarzen Audi A4 Avant im Wert von rund 60.000 Euro, entwendeten Kriminelle am Montagabend (29.06.), in der Zeit zwischen 20.00 und 24.00 Uhr, in der Berliner Straße.

An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen OF-KM 1162 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell