Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Portemonnaie aus Fahrzeug entwendet

Viernheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (29.06.) auf ein im einen Auto zurückgelassenes Portemonnaie abgesehen. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug, das in der Blauehutstraße abgestellt war. Wie sie in das Innere gelangen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Mit der Geldbörse samt persönlichen Dokumenten und wenig Bargeld ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt die Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

