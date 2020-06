Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 29.06.2020 wurde zwischen 12:15 und 20:30 Uhr ein im Bereich An den Eschen geparkter, schwarzer VW Golf im Heckbereich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer stark beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr. 06105 40060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

1. Dienstgruppenleiter



Telefon: 06142-696 595

