Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Auto von Unbekannten zerkratzt

Lorsch (ots)

Einen erheblichen Sachschaden haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (29.06.) verursacht. Zeugen hatten einen Mitsubishi Space Star gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand in der Sigehardstraße abgestellt. Gegen 9.20 Uhr am folgenden Morgen bemerkten sie die Spuren der Kriminellen, die im Laufe der Nacht den Lack des Autos rundherum zerkratzt hatten. Dabei ließen sie auch das Fahrzeugdach nicht aus. Der Sachschaden wird auf Rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Heppenheim hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell