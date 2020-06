Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Richen: Einbruch in Gaststätte

Groß-Umstadt (ots)

Eine Gaststätte in der Altheimer Straße geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (26.06.) und Samstagmittag (27.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in das Lokal ein und ließen dort auf der Suche nach Wertgegenständen rund 150 Euro Bargeld mitgehen, bevor sie wieder das Weite suchten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

