Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Transporter während Paketauslieferung gestohlen (WI-TK 8279

Nauheim (ots)

Während ein Kurierfahrer am Samstag (27.06.), gegen 16.45 Uhr, in der Waldstraße ein Paket auslieferte, nutzten Unbekannte die Gelegenheit und entwendeten den unverschlossenen Transporter des Mannes, in dem der Zündschlüssel noch steckte. Zudem befanden sich auch noch weitere Pakete im Laderaum des Fahrzeugs.

An dem weißen Ford Transit im Wert von zirka 30.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen WI-TK 8279 angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell