Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Kettensäge bei Einbruch in Gartenschuppen entwendet

Erbach (ots)

Kriminelle haben zwischen Freitagabend (26.06.) und Samstagmittag (27.06.) eine Kettensäge der Marke Stihl aus einem Gartenschuppen entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster gewaltsam öffnen und in das Innere der Hütte in der Schulhohlstraße eindringen. Hieraus entwendeten sie die Kettensäge im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit der Beute ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Die Tat wurde gegen 13 Uhr am Samstag bemerkt und reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

