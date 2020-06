Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Einbrecher durchsuchen Kellerräume

Gorxheimertal (ots)

In der Nacht zum Sonntag (28.06.) suchten Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße ein. Gegen 9 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge, die seit 23 Uhr am Vorabend durch eine aufgehebelte Tür in den Keller eingedrungen waren. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie bei ihrer Tat etwas erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise in dieser Sache nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

