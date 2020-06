Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Münzsammlung bei Einbruch entwendet

Viernheim (ots)

Auf eine Münzsammlung hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Samstag (27.06.) abgesehen. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr verschafften sich die Kriminellen durch ein gekipptes Kellerfenster Zugang zu dem Anwesen in der Einsteinstraße. Aus der Wohnung entwendeten die Eindringlinge eine Münzsammlung und suchten mit ihrer Beute anschließend unerkannt die Flucht. Der genaue Wert des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

