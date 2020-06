Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Viernheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße "Neuer Weg" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Zwischen 21 Uhr am Freitag (26.06.) und 5 Uhr am nächsten Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in da Innere der Halle ein. Hier durchsuchten die Kriminellen verschiedene Räume und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen ein Laser-Distanzmessgerät im Wert von rund 1.500 Euro. Mit der Beute ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

