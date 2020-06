Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Kornsand, Rheinufer südlich des Campingplatzes Badeunfall eines 5-jährigen endet für ihn und seine Mutter tödlich

Trebur, Kornsand (ots)

Am Samstagabend (27.06.) gegen 20:30 Uhr wurden die Leitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei verständigt, weil ein 5-jähriger Junge gerade im Rhein ertrinke. Sofort wurden Rettungskräfte entsandt. Ein Rettungshubschrauber, DLRG und Wasserschutzpolizei suchten nach dem Jungen. Nach aktuellem Stand der Zeugenbefragungen hatte seine Mutter ihn im Wasser gesehen und ihn retten wollen. Ein Zeuge hat sie, die nun selbst in Not geriet, aus dem Wasser gezogen. Sie lief aber erneut hinein. Seine 13-jährige Schwester hatte ebenfalls versucht, ihm zu helfen und konnte durch die Rettungskräfte unversehrt aus dem Rhein gerettet werden. Die Mutter wurde nach fast einer Stunde und der 5-jährige nach etwas mehr als einer Stunde geborgen. Sie sind trotz intensiver Reanimationsbemühungen verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Betreuung der zahlreichen Angehörigen erfolgt in Geinsheim. Die Familie ist in Raunheim wohnhaft. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

