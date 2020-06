Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falscher Alarm

Polizeieinsatz nach angeblicher Schussabgabe

Darmstadt (ots)

Die Meldung über eine Schussabgabe in einer Wohnung in der Bessunger Straße hat am Samstagmorgen (27.06.2020) gegen 10.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Der Bereich um das betroffene Haus sowie die angrenzenden Straßen waren weiträumig abgesperrt.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen hatte die Polizei die betroffene Wohnung schnell lokalisiert. Als die Beamten sich Zutritt zu den Wohnräumen verschafft hatten, konnten sie weder Hinweise auf einen möglichen Täter noch auf eine verletzte Person feststellen. Anwesend war nur die 39-jährige Bewohnerin, die die Polizei alarmiert hatte. Auch die Befragung von weiteren Zeugen verlief im Hinblick auf eine mögliche Tat ergebnislos. Letztlich stellte sich heraus, dass die 39-jährige Frau die Tat erfunden hatte. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wird eine Einweisung in eine psychiatrische Klink geprüft.

