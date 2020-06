Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Brand in einem Wohnhaus

Ober-Ramstadt (ots)

Am Samstag (27.06.) kam es gegen 02.35 Uhr im Salvador-Dali-Weg zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus, welches zur Zeit aufgrund von Renovierungsarbeiten nur teilweise bewohnt wird. Teile der Dachdämmung standen in Brand. Aufmerksame Passanten bemerkten den Brand und konnten die 57-jährige Bewohnerin warnen, so dass diese das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen konnte. Umliegende Wohnhäuser wurden von dem Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr Ober-Ramstadt war zur Bekämpfung des Feuers im Einsatz und konnte dieses rasch unter Kontrolle bringen. Der entstandene Gesamtschaden am Wohngebäude wird nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro beziffert. Die Hintergründe der Brandentstehung sind noch ungeklärt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151 - 969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: PHK Zimmer, Polizeistation Ober-Ramstadt

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell