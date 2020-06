Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim/B26: Zwei Verletzte nach Unfall

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Freitagmorgen (26.6.), gegen 10.15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 26 zwischen Griesheim und Wolfskehlen zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 80-jährige Riedstädterin fuhr mit ihrem Wagen von Griesheim in Richtung Wolfskehlen. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet die Frau aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 68-jährigen Fahrerin, ebenfalls aus Riedstadt stammend, kam. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 16.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn für circa zwei Stunden zum Teil gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation in Griesheim unter der Rufnummer 06155/83850 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Schranz, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell