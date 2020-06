Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Polizeistreifen führen Geschwindigkeitskontrollen durch

Reichelsheim (ots)

Streifen der Polizeistation Erbach haben in der Nacht zum Freitag (26.06.) Geschwindigkeitskontrollen in Reichelsheim durchgeführt. Der Einsatz fand zwischen 23 Uhr und 0.15 Uhr in der Heidelberger Straße statt, wo in der Nacht aufgrund des Lärmschutzes eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist. In dem Zeitraum wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 15 Fahrzeugen gemessen. Sechs Autofahrer waren hierbei zu schnell unterwegs. Auf vier Verkehrsteilnehmer kommt ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg zu, zudem muss einer davon mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Er war 26 km/h zu schnell unterwegs.

