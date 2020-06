Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Darmstadt (ots)

Weil sich zwei Männer am späten Donnerstagabend (25.6.) offensichtlich an abgestellten Rädern am "Platz der Deutschen Einheit" zu schaffen machten, alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei.

Auf frischer Tat ertappt, konnte eine Streife des 2. Polizeireviers in Darmstadt die beiden Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die beiden Festgenommenen, ein 29- und ein 34-Jähriger, unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben. Die beiden Männer mussten die Ordnungshüter im Anschluss mit zum Revier begleiten, wo sie die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen mussten.

Gegen beide wurde Anzeige erstattet. Sie werden sich nun im Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls verantworten müssen.

