Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Einbruch in Optiker gesucht

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Nacht zum Freitag (26.06.) sucht die Polizei in Heppenheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 2 Uhr hörten Anwohner aus der Lehrstraße in der Fußgängerzone Scheibenklirren und bemerkten Glasscherben auf der Straße ließen. Sie verständigten die Polizei. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass bislang noch unbekannte Täter zunächst die Scheibe einer Einkaufspassage eingeschlagen hatten. Anschließend zerstörten sie auch die Scheibe eines dortigen Optikers und drangen nach Zeugenaussagen in das Innere ein. Ob sie bei der Tat etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Eine Fahndung verlief zunächst noch ohne Erfolg. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und hofft auf weitere Hinweise. Wem sind die Täter aufgefallen? Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

