Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Worfelden

Büttelborn-Worfelden (ots)

Im Zeitraum vom Mittwcoh, 24.06.2020 bis zum Nachmittag des 25.06.2020 fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in Worfelden in der Straße "An der großen Tanne" gegen eine orndungsgemäß abgestellten dunklen BMW. Der geparkte PKW wurde dadurch an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne Benennung seines Namens, von der Unfallstelle. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter 06152/175-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau

DGL-V Förster, POKin



Telefon: 06152/175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell