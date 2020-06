Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kinder und Passanten belästigt

Ermittlungsverfahren gegen 28-Jährigen

Weitere Zeugen und Videoaufnahmen gesucht

Viernheim (ots)

Nachdem ein 28-Jähriger bereits am vergangenen Samstag (20. Juni), gegen 19.45 Uhr, an der Haltestelle "Tivoli" in der Mannheimer Straße im Beisein von Passanten, unter anderem Minderjährigen, in seiner Hose onaniert haben soll, hat die Kriminalpolizei ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen und den Betroffenen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 28 Jahre alte Mann auf einer Bank gesessen haben. Während er in seiner Hose onaniert haben soll, sollen sich mehrere Personen, unter anderem zwei Mädchen, an der Haltestelle aufgehalten und die Tat mitbekommen haben.

Das Kriminalkommissariat 35 in Heppenheim bittet daher um Kontaktaufnahme aller, die den Sachverhalt mitbekommen haben. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass von der Tat Videoaufnahmen gefertigt wurden, bittet die Kriminalpolizei um Zusendung wichtiger Beweismittel. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell