Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zigarettenautomat gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Als sich zwei unbekannte Männer in der Nacht zum Donnerstag (25.6.), gegen 2 Uhr, an einem Zigarettenautomaten in der Groenhoffstraße zu schaffen machten, alarmierten Anwohner die Polizei.

Unter Gewalteinwirkung gelang es den beiden Männern den Automaten aus der Halterung zu reißen. Nachdem die Unbekannten die Beute im Kofferraum ihres Fluchtwagens verstaut hatten, flüchteten sie in Richtung Darmstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Automaten geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten der Ermittlungsgruppe in Griesheim unter der Rufnummer 06155/83850 in Verbindung zu setzen.

