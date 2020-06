Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Über 20 Energy-Drinks gestohlen und Marktmitarbeiter attackiert

Darmstadt (ots)

Weil er in einem Supermarkt in der Gräfenhäuser Straße zunächst über 20 Dosen Energy-Drinks in seinen Rucksack gepackt und den Markt anschließend ohne zu bezahlen verlassen haben soll, wurde ein 41 Jahre alter Mann am Mittwochabend (24.6.) von einem Mitarbeiter gestoppt.

Der 41-Jährige setzte sich daraufhin zur Wehr und stieß den 22-jährigen Mitarbeiter zu Boden. Sein anschließender Fluchtversuch war nicht von langer Dauer. Er konnte schließlich von dem Mitarbeiter und einer weiteren Kundin gestoppt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten werden.

Die Ordnungshüter nahmen den polizeibekannten Mann anschließend vorläufig fest. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

