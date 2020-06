Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zu schnell - 11 Fahrverbote am "Rondell"

Groß-Umstadt (ots)

Die Geschwindigkeit am sogenannten "Rondell", auf der Bundesstraße 45 bei Frau Nauses, überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochabend (24.06.), in der Zeit zwischen 18.00 und 22.00 Uhr.

Insgesamt wurden über 1000 Fahrzeuge gemessen. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit wurde bei einem Autofahrer mit 109 km/h registriert. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt maximal 70 Stundenkilometer.

117 Wagenlenker, davon acht Motorradfahrer, waren insgesamt zu flott unterwegs. 11 Fahrern droht nun neben Punkten in Flensburg sowie Bußgeldern ein einmonatiges Fahrverbot, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 26 km/h überschritten.

