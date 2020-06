Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Neunjährige bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Rüsselsheim (ots)

Ein neun Jahre altes Mädchen wurde am Dienstagabend (23.06.) in der Georg-Treber-Straße beim Überqueren der Fahrbahn von einer 26 Jahre alten Autofahrerin erfasst. Die Neunjährige verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen.

