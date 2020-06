Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Fahrzeughandel gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.06.) sind bislang noch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Fahrzeughändlers in der Heidelberger Straße eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen überstiegen die Kriminellen zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und circa 9 Uhr am folgenden Morgen die Umfriedung des Anwesens. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich dann Zutritt zum Inneren. Hier hatten sie es auf einen Diagnose-Laptop im Wert von rund 1.000 Euro abgesehen. Mit der Beute ergriffen die Unbekannten daraufhin unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

