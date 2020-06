Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Gaststätte im Visier von Kriminellen

Wald-Michelbach (ots)

Eine Gaststätte in Unter-Schönmattenwag war in der Zeit von Sonntag (21.06.) bis Dienstag (23.06.) im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Gegen 10 Uhr am Dienstag fiel Zeugen die eingeschlagene Glasfront des Anwesens am Anglerteich auf. Der Tatzeitraum reicht bis etwa 11 Uhr am Sonntag zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Kriminellen nicht in das Innere der Gaststätte gelangt. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell