Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Dieben reichen fünf Minuten

Lassen Sie Ihr Auto nie unabgeschlossen zurück

Viernheim (ots)

Diebe reichten am Montagmittag (22.06.) fünf Minuten, um eine Arbeitstasche aus einem geparkten Fahrzeug zu stehlen. Gegen 13 Uhr hatte ein 58-Jähriger seinen Kleinlaster im Bereich einer Baustelle im Berliner Ring abgestellt und ihn für fünf Minuten unabgeschlossen zurückgelassen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass Kriminelle in das Führerhaus eingedrungen waren und eine Arbeitstasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet hatten. Mit der Beute suchten sie unerkannt das Weite. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen. In diesem Zusammenhang raten die Beamten: Lassen Sie ihr Auto niemals unabgeschlossen zurück. Das Fahrzeug ist zudem kein Safe, weshalb Wertgegenstände immer mitgenommen werden sollten.

