Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher machen keine Beute

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Lorsch (ots)

Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim vermutlich in der Nacht zum Dienstag (23.06.) haben Kriminelle nach ersten Erkenntnissen keine Beute gemacht. Zwischen 23 Uhr am Montag und 15 Uhr am folgenden Nachmittag drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen in der Straße "Am Birkengarten" ein. Im Inneren wurden drei Türen eingeschlagen und eine weitere beschädigt. Ohne Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell