Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Gespräch am Angelteich mündet in handgreifliche Auseinandersetzung

Reinheim (ots)

Ein Gespräch zwischen zwei Anglern am Montagabend (22.6.) beim "Reinheimer Teich" mündete in handgreifliche Auseinandersetzungen.

Ohne Genehmigung soll ein 34-Jähriger an dem Teich geangelt haben. Ein 31-jähriger Angler soll ihn daraufhin angesprochen und auf den benötigten Angelschein hingewiesen haben. Daraufhin ging der 34-Jährige auf den 31-Jährigen los und schlug diesem ins Gesicht, wobei der Reinheimer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Angreifer zu Fuß. Im Zuge der Fahndung konnte der Flüchtige von einer Streife angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 34-Jährige wurde für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation Ober-Ramstadt gebracht. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro einbehalten. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich strafrechtlich unter anderem wegen der Körperverletzung und des Verdachts der Fischwilderei verantworten.

