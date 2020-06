Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle gehen leer aus

Zeugen nach Einbruchsversuch in Gemeindehaus gesucht

Darmstadt (ots)

Kriminelle versuchten in ein Gemeindehaus in der Heinheimer Straße einzubrechen und scheiterten. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Montagabend (22.6.) gemeldet und kann bis zum Freitagmittag (19.6.) zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Unbekannte ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Dieses hielt dem Einbruchsversuch der Kriminellen stand, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

