POL-DA: Rüsselsheim: Polizei findet Drogen bei 42-Jährigem/Mit Haftbefehl gesucht

Rüsselsheim (ots)

Einen 42 Jahre alten Mann kontrollierten Polizeibeamte am Montagabend (22.06.), gegen 19.00 Uhr am Festungsgraben. Bei ihm fanden sie anschließend mehrere Tütchen mit wenigen Gramm Kokain und Marihuana. Die Polizei prüft nun, ob der Kontrollierte Drogen an einen 15-jährigen Jugendlichen weitergegeben hat, der von der Polizei ebenfalls kontrolliert wurde und eine Kleinstmenge Marihuana bei sich hatte.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 42-Jährige zudem per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls gesucht wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen beide Personen erstattete die Polizei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

