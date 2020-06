Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Supermarkt scheitert

Nauheim (ots)

Mit Steinen warfen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (23.06.), gegen 3.30 Uhr, ein Loch in die Glastür eines Supermarktes in der Mainzer Landstraße. Den Tätern gelang es anschließend jedoch nicht in den Markt einzudringen. Sie suchten daraufhin das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

