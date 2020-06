Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autoradio und Xenon-Scheinwerfer entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Viernheim (ots)

Kriminelle hatten zwischen Sonntag (21.06.) und Montag (22.06.) einen BMW in der Max-Born-Straße im Visier. Gegen 7.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass die bislang noch unbekannten Täter wahrscheinlich im Laufe der Nacht die Seitenscheibe auf der Fahrerseite einschlugen. Im Fahrzeuginnenraum bauten sie ein Autoradio aus und entwendeten zusätzlich die beiden Xenon-Scheinwerfer aus der Fahrzeugfront. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Gesamtwert der Beute rund 2.500 Euro betragen. Der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

