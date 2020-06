Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe erbeuten Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unbekannte hatten es auf einen Lagerraum am Marktplatz abgesehen und von dort mehrere Baumaschinen entwendet. Der Diebstahl wurde der Polizei am Montagmorgen (22.6.) gemeldet und kann bis zum vergangenen Donnerstagabend (18.6.) zurückliegen. Hierbei entwendeten sie mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

