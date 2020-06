Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Werkzeuge aus Lastwagen entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots)

Ein in der Abteistraße abgestellter Lastwagen geriet am Wochenende in das Visier Krimineller. Zwischen Samstagmittag (20.6.) und Montagmorgen (22.6.) verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Laderaum des weißen Lasters. Mit jeweils zwei erbeuteten Bohrmaschinen und Akkuschraubern der Marke "Bosch" suchten sie das Weite. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell