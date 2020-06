Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots)

Am Montag, den 22.06.2020, gegen 07:57 Uhr ereignete sich in Viernheim in der Heppenheimer Straße ein Verkehrsunfall wobei erheblicher Sachschaden entstand.

Eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus Viernheim befuhr die Heppenheimer Straße aus Richtung Franconvillestraße kommend in Richtung Weinheimer Straße als ihr ein weißer Kleinbus/Transporter auf ihrer Fahrspur entgegen kam.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach links aus und stieß gegen einen dort geparkten Pkw eines weiteren Viernheimers. Der Kleinbus-/Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Geschehene zu kümmern.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca.20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Kleinbus/Transporter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Telefon (06206) 9440-0 in Verbindung zu setzen.

